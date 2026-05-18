Piano del fabbisogno del personale dell’Asp l' Apei | Bene l' incrementato di educatori professionali socio-pedagogici

L’Apei Sicilia ha espresso soddisfazione per la modifica del piano del fabbisogno del personale dell’Asp di Palermo, con particolare attenzione all’aumento dei posti riservati agli educatori professionali socio-pedagogici. Il presidente regionale dell’associazione ha commentato positivamente questa decisione, che rappresenta un risultato alle richieste avanzate da tempo dall’organizzazione. La modifica riguarda specificamente l’incremento delle posizioni destinate a questa figura professionale nel nuovo piano di assunzioni dell’ente.

Plauso di Apei Sicilia alla modifica del piano del fabbisogno del personale dell’Asp di Palermo. In una nota, il presidente regionale, Samuele Amendola, esprime soddisfazione per l’incremento dei posti destinati agli educatori professionali socio-pedagogici, da tempo richiesto dall’associazione. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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