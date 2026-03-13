Paolo Crepet e il machismo delle guerre | gli effetti dei conflitti sulla mentalità dei ragazzi e il difficile ruolo della scuola

Paolo Crepet analizza il rapporto tra machismo e guerre, concentrandosi sugli effetti dei conflitti sulla mentalità dei giovani e sul ruolo della scuola. Attraverso le sue parole, si evidenzia come la violenza venga spesso considerata un comportamento normale o addirittura desiderabile. Non vengono fatte supposizioni sulle cause o sui motivi, ma si descrivono i temi trattati e le implicazioni dirette di questi fenomeni.

Paolo Crepet discute di machismo e conflitti, evidenziando il pericolo della violenza come modello educativo per i ragazzi nella società L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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