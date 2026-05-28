A poche ore dall’inizio della gara 4, Rimini e Cividale si preparano senza grandi novità, ma con un’incognita legata a Deshawn Freeman. Il giocatore presenta ancora una borsite al tendine che gli provoca dolore e limita la sua presenza in campo. La squadra non ha comunicato se sarà disponibile per l’incontro, che si svolgerà nelle prossime ore. La condizione di Freeman resta il principale dubbio per una delle due formazioni.

Con gara4 alle porte, Rimini e Cividale si conoscono fin nei minimi dettagli. L’unico mistero, doloroso per la Gesteco, è quello che riguarda Deshawn Freeman, sempre alle prese con una borsite al tendine che gli provoca dolore e gli impedisce di scendere in campo. Il lungo americano aveva cominciato il riscaldamento in gara3. Per lui qualche giro della classica ruota e poi di nuovo a sedere in panchina, senza scarpa e dopo aver comunicato il "niet" all’impiego in partita. "Noi abbiamo delle indicazioni mediche, però è chiaro che se un giocatore non se la sente ci si può far poco" dichiara Stefano Pillastrini. Il giocatore di fatto resta in dubbio anche per stasera e fino alla palla a due non esisteranno certezze assolute. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Gli avversari. La borsite non dà pace. Freeman resta in dubbio

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