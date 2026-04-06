Adrian Martinez sbaglia il cucchiaio nel derby e gli avversari corrono da lui per abbracciarlo

Da fanpage.it 6 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il derby di Avellaneda, Adrian Martinez ha commesso un errore nel tentativo di eseguire un cucchiaio. Dopo l’episodio, gli avversari si sono avvicinati a lui per abbracciarlo, mostrando un gesto di solidarietà. Maravilla Martinez è stato circondato dagli avversari in seguito a questa svista nel corso della partita. L’episodio ha attirato l’attenzione tra i presenti, creando un momento inaspettato nel match.

Maravilla Martinez è stato circondato dagli avversari dopo il cucchiaio sbagliato durante il derby di Avellaneda: lo hanno ringraziato per l'errore clamoroso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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