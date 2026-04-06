Adrian Martinez sbaglia il cucchiaio nel derby e gli avversari corrono da lui per abbracciarlo

Durante il derby di Avellaneda, Adrian Martinez ha commesso un errore nel tentativo di eseguire un cucchiaio. Dopo l’episodio, gli avversari si sono avvicinati a lui per abbracciarlo, mostrando un gesto di solidarietà. Maravilla Martinez è stato circondato dagli avversari in seguito a questa svista nel corso della partita. L’episodio ha attirato l’attenzione tra i presenti, creando un momento inaspettato nel match.

Maravilla Martinez è stato circondato dagli avversari dopo il cucchiaio sbagliato durante il derby di Avellaneda: lo hanno ringraziato per l'errore clamoroso. 🔗 Leggi su Fanpage.it Adrian Newey spaventa gli avversari: “A Melbourne vedrete una versione dell’Aston Martin molto diversa”Il debutto della nuova AMR26 a Barcellona ha finalmente mostrato al mondo il primo risultato del lavoro di Adrian Newey in Aston Martin. Rigore surreale! Prova il cucchiaio, lo sbaglia e...Nell'amichevole contro il Penarol (vinta 3-4 ai calcio di rigore), il giocatore del Colo-Colo ha cercato di realizzare il tiro dagli undici metri con...