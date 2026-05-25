Jannik Sinner affronta le alte temperature e la stanchezza mentre si prepara per il torneo di Parigi. Il caldo intenso rappresenta un ostacolo più insidioso rispetto agli avversari, influenzando il suo stato fisico. La condizione climatica ha già avuto ripercussioni sui giocatori, rendendo difficile mantenere alte le energie durante le partite. La preparazione di Sinner si concentra anche sulla gestione del caldo, per affrontare al meglio le sfide del torneo.

Il numero al mondo debutta domani contro Tabur al Roland Garros, l’unico torneo dello Slam che non ha ancora vinto. Temperature torride: attesi trenta gradi C’è un avversario subdolo per Jannik Sinner sulla via di Parigi, si chiama caldo. Domani il numero uno al mondo scende in campo nel torneo sulla terra rossa più importante al mondo e dalla sconfitta dello scorso anno al quinto set contro Carlos Alcaraz il fuoriclasse azzurro ha sempre ribadito che l’obiettivo principale del 2026 è vincere il Roland Garros, l’unico Slam in cui l’altoatesino non ha ancora trionfato mentre nella sua bacheca ci sono già due Australian Open, un trofeo di Wimbledon e la coppa degli Us Open. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Sinner da superfavorito a Parigi Stanchezza e caldo gli avversari

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