Javier Bardem e Yasmin Finney sono protagonisti di un cortometraggio di Greenpeace intitolato “SLAPP Suit”. Il video è stato diffuso a livello mondiale dall’organizzazione.

L’attore premio Oscar Javier Bardem e l’attrice candidata ai Children’s and Family Emmy Awards, Yasmin Finney sono protagonisti del cortometraggio “SLAPP Suit” lanciato in tutto il mondo da Greenpeace International. Il corto mette in scena la minaccia rappresentata dalle cause legali temerarie, le Slapp (Strategic Lawsuits Against Public Participation), con cui le grandi aziende inquinanti cercano di zittire ogni voce critica. “Ho realizzato questo film perché Greenpeace sta affrontando una gigantesca battaglia legale sulla libertà di espressione — ha dichiarato l’attore e attivista Javier Bardem — ma in realtà riguarda qualcosa di molto più grande: i tentativi diffusi di mettere a tacere l’attivismo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Gli attori Javier Bardem e Yasmin Finney nel corto di Greenpeace “SLAPP Suit” contro le cause intimidatorie

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SLAPP Suit (ft. Javier Bardem & Yasmin Finney)

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