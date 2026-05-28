Gli attori Javier Bardem e Yasmin Finney nel corto di Greenpeace SLAPP Suit contro le cause intimidatorie
Javier Bardem e Yasmin Finney sono protagonisti di un cortometraggio di Greenpeace intitolato “SLAPP Suit”. Il video è stato diffuso a livello mondiale dall’organizzazione.
L’attore premio Oscar Javier Bardem e l’attrice candidata ai Children’s and Family Emmy Awards, Yasmin Finney sono protagonisti del cortometraggio “SLAPP Suit” lanciato in tutto il mondo da Greenpeace International. Il corto mette in scena la minaccia rappresentata dalle cause legali temerarie, le Slapp (Strategic Lawsuits Against Public Participation), con cui le grandi aziende inquinanti cercano di zittire ogni voce critica. “Ho realizzato questo film perché Greenpeace sta affrontando una gigantesca battaglia legale sulla libertà di espressione — ha dichiarato l’attore e attivista Javier Bardem — ma in realtà riguarda qualcosa di molto più grande: i tentativi diffusi di mettere a tacere l’attivismo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
SLAPP Suit (ft. Javier Bardem & Yasmin Finney)
Notizie e thread social correlati
Dalla violenza contro le donne, ai leader che scatenano le guerre, al genocidio a Gaza: le parole di Javier Bardem a CannesDurante una conferenza a Cannes, l’attore spagnolo ha affrontato vari temi, parlando di violenza contro le donne, di leader che avviano conflitti...
Leggi anche: Javier Bardem a Cannes: «La violenza contro le donne è stata normalizzata, e lo stesso modello governa il mondo. Trump, Putin e Netanyahu sono esempi di mascolinità tossica che provoca migliaia di morti»
Temi più discussi: El ser querido, tutto sul film con Javier Bardem in concorso a Cannes; Dalla dichiarazione d'amore per Penelope Cruz al discorso di denuncia: Javier Bardem (top) a Cannes; Javier Bardem: l’attore che Hollywood non riesce ad addomesticare; Javier Bardem e Penelope Cruz, tutta la bellezza di Cannes.
Mario Imbimbo. . Durante la conferenza stampa a Cannes di El ser querido di Rodrigo Sorogoyen Javier Bardem ha risposto a chi gli ha chiesto della presenza del suo nome in una lista nera di attori che si sono schierati a favore della P@lestina. La rispost facebook
L'attore spagnolo più celebre nel mondo non poteva che lavorare, prima o poi, con uno degli autori più apprezzati del suo stesso Paese Javier Bardem è tornato al cinema spagnolo con El ser querido, presentato in concorso al Festival di Cannes. Il film h x.com
Volete che scegliessero più attori MENA per i film? reddit
Bardem con Greenpeace: il corto Slapp Suit per difendere l'attivismoRoma, 28 mag. (askanews) - Javier Bardem e Yasmin Finney sono i protagonisti del cortometraggio Slapp Suit lanciato in tutto il mondo da Greenpeace International, per mettere in scena la minaccia ... stream24.ilsole24ore.com
Dalla dichiarazione d'amore per la moglie Penelope al discorso di denuncia: Javier Bardem (super) a CannesIl legame sottile tra la guerra a Gaza e la violenza domestica, entrambe frutto di una mascolinità tossica da estirpare ... elle.com