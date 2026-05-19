Javier Bardem a Cannes | La violenza contro le donne è stata normalizzata e lo stesso modello governa il mondo Trump Putin e Netanyahu sono esempi di mascolinità tossica che provoca migliaia di morti

Da vanityfair.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’attore spagnolo, 57 anni, marito di Penelope Cruz, nel film interpreta Esteban Martinez, un regista celebre che per anni ha trascurato la figlia inseguendo carriera e successo. Ed è proprio partendo dal suo personaggio che Javier Bardem allarga il discorso alla società reale. «Credo che derivi dalle origini di quella che viene definita mascolinità tossica, ovvero dall’educazione, dalla cattiva educazione che abbiamo ricevuto per secoli, e di cui anch’io faccio parte», ha spiegato davanti ai giornalisti. «Vengo da un Paese molto maschilista chiamato Spagna, dove in media due donne vengono uccise ogni mese dai loro ex mariti o ex fidanzati. È orribile». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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