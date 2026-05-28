Gli ambientalisti presentano l' esposto per salvare i 750 lecci del Parco della Reggia

Un gruppo di associazioni ambientaliste ha presentato un esposto per salvare 750 lecci secolari nel parco della Reggia di Caserta. Le organizzazioni si sono riunite in un comitato chiamato “Insieme per proteggere i 750 lecci della Reggia”. La loro azione mira a tutelare gli alberi, considerati patrimonio naturale, contro eventuali interventi che potrebbero danneggiarli.

Un esposto per difendere i lecci secolari della Reggia. E' quello presentato dalle associazioni ambientaliste che si sono riunite in una sorta di comitato “Insieme per proteggere i 750 lecci della Reggia di Caserta”.“Dopo tre anni di dibattiti, manifestazioni, sit in, indagini di parte, assieme a. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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