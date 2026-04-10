Reggia di Caserta accesso agli atti parziale | resta il mistero sul progetto dei 750 lecci

A Caserta, si torna a parlare dei 750 lecci della Reggia dopo che un gruppo ha segnalato un accesso agli atti parziale. La richiesta presentata alla Direzione del complesso non ha ottenuto tutte le informazioni richieste, lasciando ancora molte domande aperte sul progetto dei lecci. La vicenda continua a suscitare attenzione tra chi si occupa di tutela e conservazione del patrimonio storico.

Nuovo capitolo nella vicenda dei 750 lecci della Reggia di Caserta. A riaccendere il dibattito è il gruppo “Insieme per proteggere i 750 lecci”, che denuncia un riscontro solo parziale alla richiesta di accesso agli atti presentata alla Direzione del complesso vanvitelliano.Dopo trenta giorni. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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