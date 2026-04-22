Un parco per Cibali petizione del Mpa per salvare gli orti storici della Susanna

Da cataniatoday.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un gruppo politico ha avviato una petizione per trasformare gli orti storici della Susanna in un parco urbano a Catania. La coordinatrice locale del Movimento per le autonomie ha invitato i cittadini a sostenere questa iniziativa, che mira a salvaguardare gli spazi verdi e creare un'area aperta al pubblico nel quartiere di Cibali. La proposta si concentra sulla riqualificazione dell’area e sulla promozione di un ambiente più sostenibile.

"Difendiamo il futuro verde di Catania e gli orti storici della Susanna". È questo l’appello lanciato dalla coordinatrice del Mpa Catania, Pina Alberghina, a sostegno della petizione che punta a trasformare l’area degli orti della Susanna in un grande parco urbano."Nel quartiere di Cibali batte.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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