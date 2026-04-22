Un parco per Cibali petizione del Mpa per salvare gli orti storici della Susanna

Un gruppo politico ha avviato una petizione per trasformare gli orti storici della Susanna in un parco urbano a Catania. La coordinatrice locale del Movimento per le autonomie ha invitato i cittadini a sostenere questa iniziativa, che mira a salvaguardare gli spazi verdi e creare un'area aperta al pubblico nel quartiere di Cibali. La proposta si concentra sulla riqualificazione dell’area e sulla promozione di un ambiente più sostenibile.

"Difendiamo il futuro verde di Catania e gli orti storici della Susanna". È questo l’appello lanciato dalla coordinatrice del Mpa Catania, Pina Alberghina, a sostegno della petizione che punta a trasformare l’area degli orti della Susanna in un grande parco urbano."Nel quartiere di Cibali batte.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Cremona si mobilita: il LimpiaDay per salvare gli Orti RomaniIl gruppo di volontari Los Limpiadores de Estrellas ha lanciato un appello diretto ai cittadini cremonesi per partecipare a una giornata di recupero... Leggi anche: Al parco di Monte Ciocci arriva il biolago per gli orti urbani Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Gli orti della Susanna di Cibali in vendita online come terreno edificabile; Cibali, la presidente del 3° municipio chiede di rilanciare l'antico lavatoio; Orti della Susanna in vendita, il Comitato ne chiede l’acquisto alla Regione. Gli orti della Susanna di Cibali in vendita online come terreno edificabileSu un noto sito l'annuncio per la cessione dei 158mila metri quadri nel cuore di Catania. Il Comitato: «Lo compri la Regione per farne un parco» ... lasicilia.it Pista ciclabile da Cibali alla Cittadella istituita e collaudata a 800 mila euro, ma tra perdita di parcheggi, sosta abusiva e ingorghi resta aperto il nodo della viabilità - facebook.com facebook Cibali, la presidente del 3° municipio chiede di rilanciare l'antico lavatoio x.com