Il sindaco sta completando la composizione della giunta comunale, prevista per i prossimi giorni. Con le forze della coalizione, sta selezionando sette assessori. Tra i nomi in lizza, Madau risulta il più votato di sempre. La lista definitiva sarà annunciata a breve.

Ultimi ritocchi alla giunta comunale che dovrebbe essere presentata nei prossimi giorni. Il sindaco Damiano Sforzi, con le forze della coalizione, sta scegliendo i sette assessori che lo affiancheranno. Il Pd è stato il partito più votato (pur con un calo di oltre il 7% rispetto alle amministrative 2021) ma le differenze di voti con le altre forze della coalizione non sono abissali. Sforzi, dunque, potrebbe scegliere di assegnare due assessorati al Pd, due ad Avs e due a Per Sesto. Per il settimo assessore, invece, potrebbe optare per una figura tecnica o appartenente a forze al di fuori di quelle entrate in consiglio che hanno comunque appoggiato Sforzi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Giunta Sforzi, il valzer dei nomi. Madau il più votato di sempre

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