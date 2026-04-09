Ceccarelli suona la carica | Vince il programma non i nomi In giunta voglio più giovani

Il candidato sindaco ha dichiarato che il risultato delle elezioni dipende dal programma e dai candidati, non dai nomi di spicco. Ha aggiunto che in giunta desidera più giovani e ha ricordato che le elezioni comunali si decidono con campagne basate sui contenuti concreti, amministrativi e sulla scelta strategica dei candidati. Nei prossimi giorni, arriveranno rappresentanti di partito di rilievo, ma le sfide elettorali si giocano sul terreno delle proposte e delle persone in campo.

di Francesco Ingardia "Verrà il momento dei big di partito ad Arezzo, ma le comunali si giocano e si vincono con campagne elettorali sui contenuti programmatici, amministrativi e coi candidati giusti". Parola di Vincenzo Ceccarelli, a poche ore dall’evento lancio della candidatura a sindaco del centrosinistra alla Casa dell’Energia. Ci siamo? "Tutto pronto, anche siamo partiti ormai da un pezzo". Il format dell’evento? "Semplice, breve, snello. Parlerò io, il governatore Giani, qualche ’Pippo Baudo’ per le presentazioni di rito. E poi, spazio a un video che proietterà le bellezze e le criticità della città, compresi i cantieri aperti e non conclusi dopo anni". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ceccarelli suona la carica: "Vince il programma, non i nomi. In giunta voglio più giovani" Leggi anche: Stellone suona la carica: "Adesso voglio vedere più coraggio nelle giocate" Carrarese Giovani Mister Moriani suona la carica: "Cercheremo di ottenere sempre il massimo"La Prima categoria rispecchiandosi nella quarta giornata di ritorno, riparte con un volto nuovo sulla panchina: quello di Raffaele Moriani da inizio... Argomenti più discussi: Ceccarelli suona la carica: Vince il programma, non i nomi. In giunta voglio più giovani; Donati, varo dalla piazza di famiglia. Cinque liste per scalare il Comune. In campo anche Grotti e Poggini. L’ex capo dei vigili Poponcini tra i big. Ceccarelli suona la carica: Vince il programma, non i nomi. In giunta voglio più giovaniAlla Casa dell’Energia il lancio, con Giani, della campagna elettorale del centrosinistra. Il candidato sindaco: Capitalizzeremo al meglio il risultato del referendum. Ecco come. lanazione.it Ceccarelli, giovedì il fischio d’inizio. Apre come Giani una casa riformistaNella lista personale con Guarino e Basco ci sono anche figure legate al centro e al mondo socialista. Il Pd punta su De Robertis, la sinistra ’convoca’ Vaccaro, Magnanensi, Zammuto e Barone. Gli altr ... msn.com Sì, proprio così. Quella di domenica suona come l’ultima chiamata per evitare un epilogo disastroso. È inutile fare previsioni, calcoli o tabelle. Sono tutti discorsi privi di senso, fatti solo perché si ha paura di guardare in faccia la realtà. In questo momento deve - facebook.com facebook