La svolta di Fasano convince Guglielmetti Partiti vogliono i simboli Coppola in lista con Fi

A Gallipoli, i partiti stanno definendo la composizione delle liste in vista delle amministrative di fine maggio. La strategia è ormai delineata e si stanno concentrando sulla preparazione dei programmi e sulla scelta dei candidati. Tra le novità, la presenza di un esponente politico in lista con Forza Italia e l’appoggio di alcuni partiti alla candidatura locale. La campagna elettorale si avvicina rapidamente.

Anche Crescere Insieme entra nella coalizione civica e dei partiti del centrodestra. L’imprenditore in campo come capolista del partito azzurro. Padovano preferirebbe solo civiche. Coronese recluta molti scontenti e chiude tre liste. Priorità di Piteo per il sociale e lavoratori stagionali Ultima in ordine di tempo l’adesione del gruppo Crescere Insieme del consigliere uscente Salvatore Guglielmetti e del quale fa parte anche il già consigliere comunale Luigi Caiffa. E ancora prima, nel pomeriggio di ieri, anche Alleanza per l'Italia, nata da una federazione fra Partito Liberale Italiano e Sovranisti per l'Italia e per le libertà, a Gallipoli ha comunicato di appoggiare la candidatura a sindaco di Flavio Fasano. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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