consob cornelli in pole position

La Consob si prepara a un cambio al vertice dopo la conclusione del mandato di Paolo Savona, che ha ricoperto il ruolo per sette anni. La nomina del nuovo presidente è al centro delle attenzioni, con un nome in pole position per assumere la guida dell'autorità di vigilanza. La comunicazione ufficiale è attesa a breve, mentre il processo di transizione è in fase di definizione.

Passaggio di consegne al vertice della Consob dopo la fine del mandato settennale di Paolo Savona. Da ieri la guida dell'Autorità che vigila sui mercati finanziari è passata a Chiara Mosca (in foto), commissaria con maggiore anzianità d'istituto, che assume il ruolo di presidente vicario in attesa della nomina del nuovo numero uno. Mosca, docente presso l'Università Bocconi, era stata nominata commissaria nel settembre 2021 dal governo Draghi e resterà alla guida dell'istituto fino all'insediamento del successore di Savona. La transizione arriva in una fase delicata, non solo per i mercati ma anche per il quadro politico che dovrà portare alla scelta del nuovo presidente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

