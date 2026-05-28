Il nuovo sindaco ha presentato la sua giunta. La squadra è stata già definita e pronta all’azione. Il sindaco ha dichiarato di voler essere operativo il prima possibile. La composizione dei nuovi assessori è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sui nomi o le deleghe. La formazione della giunta avviene in tempi rapidi, con l’obiettivo di avviare immediatamente le attività amministrative.

La giunta del neo sindaco Andrea Agostini è pronta. "Avevo detto che volevamo essere operativi il prima possibile e così sarà. Se riusciremo, faremo la prima riunione di giunta già domani". Il primo cittadino serra i tempi dopo avere trascorso le ultime giornate in municipio per riprendere in mano le principali partite che riguardano il futuro di Morciano. Al suo fianco ha chiamato quattro recordman di preferenze nella tornata elettorale del fine settimana scorso. Sarà una giunta con una preponderante presenza femminile. Ma andiamo per punti. Uno dei futuri assessori e protagonisti della futura giunta sarà Mirco Ripa, colui che alla chiusura delle urne aveva collezionato 232 preferenze, nessuno ha fatto meglio nella lista di Agostini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Giunta Agostini, scelta la nuova ’squadra’

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