Schifani ridisegna la squadra regionale | tre ingressi in Giunta confermata Amata
Il presidente della Regione Siciliana ha ufficializzato tre nuove nomine in Giunta, rinnovando la composizione del governo regionale. La conferma di un assessore già in carica fa parte delle modifiche apportate, che segnano la conclusione di un periodo di cambiamenti politici iniziato mesi fa. La riorganizzazione riguarda anche l’ingresso di nuovi rappresentanti, mentre la squadra rimane composta da membri già presenti.
Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha completato il rimpasto della Giunta regionale con la nomina di tre nuovi assessori, ridisegnando così la squadra di governo di Palazzo d’Orléans e chiudendo una fase di aggiustamenti politici che si trascinava da mesi.Entrano ufficialmente.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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