Giulio Pellizzari ha dichiarato di aver pensato di fermarsi, a causa della situazione difficile. Il ciclista si è presentato al Giro d’Italia 2026 con l’obiettivo di salire sul podio generale, dopo aver vinto il Tour of the Alps un mese prima. Tuttavia, le difficoltà durante la corsa hanno complicato il suo percorso. Pellizzari ha espresso disappunto per le circostanze attuali, sottolineando il disagio causato dalla situazione.

Il Giro d’Italia 2026 si sta rivelando un vero e proprio incubo per Giulio Pellizzari, presentatosi ai nastri di partenza della Corsa Rosa con l’obiettivo di salire sul podio nella generale dopo il convincente trionfo di un mese fa al Tour of the Alps. Purtroppo il marchigiano della Red Bull-Bora-Hansgrohe ha dovuto fare i conti con dei problemi di salute, stringendo comunque i denti e restando in classifica fino all’inizio della terza settimana. Il 22enne azzurro è andato in crisi nell’arrivo in salita di Carì dicendo definitivamente addio alle residue speranze di giocarsi una possibile top5 assoluta, poi si è staccato dal gruppo dei migliori anche ieri in una tappa non così impegnativa (e affrontata ad un ritmo tutto sommato tranquillo dagli uomini di classifica) giungendo comunque al traguardo e non alzando bandiera bianca. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giulio Pellizzari ammette: “Ho pensato di fermarmi, mi scoccia tanto questa situazione”

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