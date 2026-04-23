Giulio Pellizzari ha dichiarato di aver sentito il desiderio di attaccare durante la corsa, ma ha preferito concentrarsi sulla tappa di domani. Al momento, si mantiene tra i migliori e continua a comandare la classifica generale del Tour of the Alps 2026, con una sola frazione ancora da disputare. La competizione si avvicina alla conclusione, e Pellizzari si trova in una posizione di vantaggio rispetto ai suoi inseguitori.

Giulio Pellizzari resta anche oggi nel gruppo dei migliori e conserva la sua leadership in classifica generale quando manca una sola tappa al termine del Tour of the Alps 2026. L’emergente corridore azzurro della Red Bull – BORA – hansgrohe si presenterà al via della frazione conclusiva con un margine di 4 secondi sulla coppia INEOS formata dal colombiano Egan Bernal e dal neerlandese Thymen Arensman. “ Manca una tappa, forse la più dura, e ho solo quattro secondi di vantaggio. Domani partiremo con lo stesso tempo e le stesse possibilità di vittoria, quindi bisogna rimanere concentrati e cercare di fare il massimo. Domani è tutta un’altra storia rispetto a oggi, ci sarà una salita davvero dura appena prima dell’arrivo.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giulio Pellizzari ammette: “Mi era venuta voglia di attaccare, ma puntiamo tutto su domani”

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