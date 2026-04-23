Giulio Pellizzari ammette | Mi era venuta voglia di attaccare ma puntiamo tutto su domani
Giulio Pellizzari ha dichiarato di aver sentito il desiderio di attaccare durante la corsa, ma ha preferito concentrarsi sulla tappa di domani. Al momento, si mantiene tra i migliori e continua a comandare la classifica generale del Tour of the Alps 2026, con una sola frazione ancora da disputare. La competizione si avvicina alla conclusione, e Pellizzari si trova in una posizione di vantaggio rispetto ai suoi inseguitori.
Giulio Pellizzari resta anche oggi nel gruppo dei migliori e conserva la sua leadership in classifica generale quando manca una sola tappa al termine del Tour of the Alps 2026. L’emergente corridore azzurro della Red Bull – BORA – hansgrohe si presenterà al via della frazione conclusiva con un margine di 4 secondi sulla coppia INEOS formata dal colombiano Egan Bernal e dal neerlandese Thymen Arensman. “ Manca una tappa, forse la più dura, e ho solo quattro secondi di vantaggio. Domani partiremo con lo stesso tempo e le stesse possibilità di vittoria, quindi bisogna rimanere concentrati e cercare di fare il massimo. Domani è tutta un’altra storia rispetto a oggi, ci sarà una salita davvero dura appena prima dell’arrivo.🔗 Leggi su Oasport.it
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