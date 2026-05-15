Giulio Pellizzari onesto | Ho esagerato mi dispiace aver buttato tutto per seguire Vingegaard

Giulio Pellizzari ha ammesso di aver esagerato e di dispiacersi per aver sprecato tutto nel tentativo di seguire Vingegaard. Prima della settima tappa, Pellizzari aveva mostrato grande fiducia e entusiasmo, ma successivamente ha riconosciuto di aver sbagliato nel suo approccio. La sua dichiarazione arriva dopo aver preso coscienza delle conseguenze delle sue scelte durante la corsa. Al momento, non ci sono ulteriori dettagli sulle motivazioni che lo hanno portato a questa decisione.

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Giulio Pellizzari aveva espresso grande fiducia alla vigilia della settima tappa, il primo vero crocevia del Giro d’Italia 2026: dopo aver risposto presente all’attacco piazzato da Jonas Vingegaard nella seconda frazione in Bulgaria, il giovane talento marchigiano sperava di replicare anche sul primo arrivo in salita di questa edizione della Corsa Rosa e fornire una chiara risposta sulle sue ambizioni di salire sul podio finale a Roma. Il capitano della Red Bull-BORA-hansgrohe ha fatto lavorare i suoi uomini, che hanno preso di petto il Blockhaus e ha poi tenuto la ruota del fuoriclasse danese in occasione della sua prima vera accelerazione a 5,5 km dal traguardo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giulio Pellizzari onesto: “Ho esagerato, mi dispiace aver buttato tutto per seguire Vingegaard” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Giulio Pellizzari alla prova Blockhaus: “Mi aspetto che Vingegaard attacchi: dovrò farmi trovare pronto”Giulio Pellizzari si è distinto nell’unica salita impegnativa affrontata durante le prime sei tappe del Giro d’Italia 2026: sui 3,9 km al 6,6% di... Giulio Pellizzari: “Dispiace per Finn: tornerà più forte. Guardo a domani con ottimismo”Giulio Pellizzari ha mantenuto la maglia di leader al termine della terza tappa del Tour of the Alps 2026: l’alfiere della Red Bull-BORA-hansgrohe,... Giulio Pellizzari onesto: Ho esagerato, mi dispiace aver buttato tutto per seguire VingegaardGiulio Pellizzari aveva espresso grande fiducia alla vigilia della settima tappa, il primo vero crocevia del Giro d'Italia 2026: dopo aver risposto ... oasport.it Giro d'Italia 2026, Pellizzari: Mi gasa avere un sogno in comune con gli italianiManca sempre meno al Giro d'Italia, che prenderà il via il prossimo 8 maggio in Bulgaria. Per la prima volta in carriera Giulio Pellizzari affronterà la competizione ricoprendo il ruolo di co-leader - ... sport.sky.it