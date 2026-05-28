Le previsioni meteo indicano che il ponte del 2 giugno sarà caratterizzato da temporali con tuoni e fulmini. Le condizioni atmosferiche sono previste essere instabili, con piogge e fenomeni temporaleschi che interesseranno varie aree. Le temperature rimarranno in media, ma il maltempo potrebbe causare disagi. Le autorità invitano alla cautela durante le uscite all'aperto e alla verifica delle condizioni meteo prima di programmare attività all'aperto.

Le previsioni meteo di Mario Giuliacci confermano un inizio di giugno all'insegna dell'instabilità atmosferica. “Tuoni, fulmini e saette, cambia tutto”, avverte il meteorologo, spiegando che l'arrivo di venti più freschi dai Balcani porterà temporali frequenti su molte regioni italiane almeno fino al 5 giugno. Secondo Giuliacci, il peggioramento interesserà soprattutto il Centro-Nord, con fenomeni che si presenteranno quasi ogni giorno nelle ore pomeridiane. “Attenzione con grandine, soprattutto al Centro-Nord, sulle Alpi centro-orientali e sul versante adriatico dell'Appennino”, sottolinea l'esperto, evidenziando il rischio di rovesci intensi e improvvisi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Giuliacci: "Tuoni e fulmini" sul ponte del 2 giugno, tutte le date

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Quanto durerà il caldo. Le previsioni di Giuliacci: tutte le dateLe previsioni meteo per le festività pasquali indicano temperature più alte del previsto.

Temporale nella notte a Milano: tuoni e fulmini squarciano la cittàDurante la notte a Milano si sono verificati temporali con tuoni e fulmini che hanno attraversato la città.

Temporale a Roma: pioggia, tuoni e fulmini. Strade allagate dalla città al litorale, il meteo delle prossime oreTuoni, lampi, fulmini: la situazione a Roma e dintorni dopo il temporale. Rischio strade allagate e possibili disagi dovuti alla pioggia. Lampi, tuoni, fulmini. E forti piogge. Un risveglio bagnato ... fanpage.it

Meteo: Fulmini, tuoni e rovesci, ma saranno gli ultimi(METEOGIORNALE.IT) La bella stagione spinge, ma... L'atmosfera sta facendo ormai di tutto per ritrovare ... msn.com