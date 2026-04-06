Le previsioni meteo per le festività pasquali indicano temperature più alte del previsto. Il colonnello Mario Giuliacci ha pubblicato un video sul suo canale YouTube MeteoGiuliacci, nel quale fornisce dettagli sulle date di durata del caldo. Non vengono fornite informazioni precise sulla fine del periodo di temperature elevate, ma si parla di un'analisi dettagliata delle tendenze previste.

Le previsioni meteo per le festività pasquali sono andate oltre più rosse aspettative. Ma quanto durerà il caldo? Il colonnello Mario Giuliacci fa il punto in un video sul canale YouTube MeteoGiuliacci. Pasqua e Pasquetta sono state due giornate tra le più piacevoli degli ultimi quindici anni, con tempo stabile e clima mite, ampie schiarite e temperature tipicamente primaverili. L'alta pressione ha dominato la scena, assicurando condizioni generalmente soleggiate su gran parte del Paese. Le temperature sono risultate in aumento soprattutto al Nord, dove i valori massimi hanno superato diffusamente i 20 gradi, senza però raggiungere livelli estivi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Quanto durerà il caldo. Le previsioni di Giuliacci: tutte le date

Meteo, quanto durerà il maltempo e dove nevicherà: le previsioni di GiuliacciL’Italia è entrata in una fase meteorologica instabile e destinata a durare, con effetti che coinvolgeranno gran parte del Paese per diversi giorni.

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LE PREVISIONI FINO 10-15 gg. QUALE IMPIEGO

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