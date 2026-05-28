Giudice di Pace svolta dopo il vertice al Ministero | 4 nuovi assistenti giudiziari in arrivo a giugno

Il Ministero ha annunciato l’assunzione di quattro assistenti giudiziari, previste per giugno, per rafforzare gli uffici giudiziari della provincia. La decisione segue un incontro tra rappresentanti del Ministero e autorità giudiziarie, concentrato sulla carenza di personale al Giudice di Pace di Caserta. La situazione dell’ufficio, da tempo in difficoltà a causa di organico insufficiente, dovrebbe migliorare con queste nuove assunzioni.

Importante passo in avanti sul fronte del potenziamento degli uffici giudiziari del territorio casertano, con particolare attenzione alla situazione del Giudice di Pace di Caserta, da anni alle prese con pesanti carenze di organico e difficoltà operative.A Roma, presso il Ministero della. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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GIUDICE DI PACE NEL PENALE.

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