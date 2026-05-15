Quattro nuovi assistenti giudiziari all' ufficio del Giudice di Pace Ma servono tempi certi e risposte immediate

All'Ufficio del Giudice di Pace di Caserta sono stati assegnati quattro assistenti giudiziari, una decisione che mira a migliorare l’efficienza del servizio. La presenza di nuovi assistenti era richiesta da tempo per affrontare le criticità legate alla carenza di personale, che hanno causato ritardi nelle risposte e nelle procedure. L’arrivo di queste figure si inserisce in un intervento volto a garantire tempi più certi e risposte più rapide nelle attività giudiziarie quotidiane.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui