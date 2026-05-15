Quattro nuovi assistenti giudiziari all' ufficio del Giudice di Pace Ma servono tempi certi e risposte immediate
All'Ufficio del Giudice di Pace di Caserta sono stati assegnati quattro assistenti giudiziari, una decisione che mira a migliorare l’efficienza del servizio. La presenza di nuovi assistenti era richiesta da tempo per affrontare le criticità legate alla carenza di personale, che hanno causato ritardi nelle risposte e nelle procedure. L’arrivo di queste figure si inserisce in un intervento volto a garantire tempi più certi e risposte più rapide nelle attività giudiziarie quotidiane.
Arrivano quattro nuovi assistenti giudiziari all’Ufficio del Giudice di Pace di Caserta, una misura attesa da tempo per colmare le gravi carenze di organico che da anni incidono sul funzionamento del servizio.La novità è stata accolta con favore dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Santa. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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