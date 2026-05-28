Giudice di Pace di Caserta dal Ministero arrivano rassicurazioni | quattro nuovi assistenti giudiziari a giugno
Dal Ministero della Giustizia è stato comunicato che a giugno arriveranno quattro nuovi assistenti giudiziari presso il Giudice di Pace di Caserta. La notizia è stata confermata dopo un incontro tra il sottosegretario, un deputato e una delegazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere, guidata dalla presidente.
Vertice al Ministero della Giustizia tra il sottosegretario Andrea Ostellari, il deputato Gianpiero Zinzi e la delegazione del COA di Santa Maria Capua Vetere guidata dalla presidente Angela Del Vecchio. Al centro dell’incontro le carenze di organico e il futuro degli uffici giudiziari del territorio. Un importante e decisivo passo in avanti sul fronte del potenziamento del personale e della funzionalità degli uffici giudiziari del territorio. Presso il Ministero della Giustizia a Roma, il Sottosegretario di Stato, Sen. Andrea Ostellari, e l’On. Gianpiero Zinzi hanno ricevuto una delegazione d’eccellenza del foro sammaritano, guidata dalla Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere, Avv. 🔗 Leggi su 2anews.it
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