Dal Ministero della Giustizia è stato comunicato che a giugno arriveranno quattro nuovi assistenti giudiziari presso il Giudice di Pace di Caserta. La notizia è stata confermata dopo un incontro tra il sottosegretario, un deputato e una delegazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere, guidata dalla presidente.

Vertice al Ministero della Giustizia tra il sottosegretario Andrea Ostellari, il deputato Gianpiero Zinzi e la delegazione del COA di Santa Maria Capua Vetere guidata dalla presidente Angela Del Vecchio. Al centro dell’incontro le carenze di organico e il futuro degli uffici giudiziari del territorio. Un importante e decisivo passo in avanti sul fronte del potenziamento del personale e della funzionalità degli uffici giudiziari del territorio. Presso il Ministero della Giustizia a Roma, il Sottosegretario di Stato, Sen. Andrea Ostellari, e l’On. Gianpiero Zinzi hanno ricevuto una delegazione d’eccellenza del foro sammaritano, guidata dalla Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere, Avv. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Giudice di Pace di Caserta, dal Ministero arrivano rassicurazioni: quattro nuovi assistenti giudiziari a giugno

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Quattro nuovi assistenti giudiziari all'ufficio del Giudice di Pace. "Ma servono tempi certi e risposte immediate"All'Ufficio del Giudice di Pace di Caserta sono stati assegnati quattro assistenti giudiziari, una decisione che mira a migliorare l’efficienza del...

Giudice di Pace di Caserta, il COA: “Positivo il riscontro del Ministero, ora servono tempi chiari”Il Giudice di Pace di Caserta ha ricevuto un riscontro positivo da parte del Ministero riguardo a interventi specifici.

Temi più discussi: Domanda di asilo pendente e giudizio di opposizione all’espulsione: il Giudice di Pace è tenuto a sospendere il procedimento; Deposito atti penali: doppio binario PEC-cartaceo in attesa della completa transizione al telematico dal 2027; Trattenimento dello straniero, il giudice di pace decide sul decreto in base all’esame di espellibilità; Compagnia aerea inglese si difende per un ritardo ma non in italiano. Giudice di pace la stanga.

È una vicenda drammatica quella approdata davanti al giudice di pace del tribunale di Imperia. Sul banco degli imputati una donna di 86 anni, a processo per lesioni colpose gravissime ai danni di un vicino di casa, 73 anni, tetraplegico, costretto su una sedia x.com

Giudice di Pace di Caserta, dal Ministero arrivano rassicurazioni: quattro nuovi assistenti giudiziari a giugnoVertice al Ministero della Giustizia tra il sottosegretario Andrea Ostellari, il deputato Gianpiero Zinzi e la delegazione del COA di Santa Maria Capua Vetere guidata dalla presidente Angela Del ... 2anews.it

Giudici di Pace di Afragola e Marano trasferiti ad Aversa: allarme sull’organico degli ufficiRiunione operativa al Tribunale di Napoli per il passaggio delle competenze. L’Ordine degli avvocati denuncia: Siamo al limite, mancano i 20 amministrativi promessi ... casertanews.it