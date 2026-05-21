Terremoto di magnitudo 4,4 all' alba nei Campi Flegrei sentita anche a Napoli scuole chiuse in diversi Comuni

Da virgilio.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

All'alba si è verificato un terremoto di magnitudo 4,4 nei Campi Flegrei, con la scossa avvertita anche a Napoli e nei comuni limitrofi. La sequenza sismica è in corso e al momento non si segnalano danni gravi. Diverse scuole in più comuni sono state chiuse precauzionalmente, mentre le autorità stanno monitorando la situazione. Non ci sono state segnalazioni di feriti o crolli, e gli interventi di emergenza sono in corso.

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Terremoto nei Campi Flegrei sentito anche a Napoli e provincia, sciame sismico in corso: per il sisma scuole chiuse a Pozzuoli, Bacoli e Quarto. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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