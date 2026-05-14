Giudice di Pace di Caserta il COA | Positivo il riscontro del Ministero ora servono tempi chiari

Il Giudice di Pace di Caserta ha ricevuto un riscontro positivo da parte del Ministero riguardo a interventi specifici. Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere ha espresso soddisfazione per le dichiarazioni fatte, ma ha richiesto dettagli più precisi sui tempi di arrivo del personale e sulle modalità di attuazione delle misure annunciate. Attualmente, non sono stati comunicati date o procedure definitive per l’implementazione degli interventi promessi.

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Secondo quanto comunicato nelle note ufficiali trasmesse negli ultimi giorni, è prevista l’assegnazione di quattro assistenti giudiziari destinati a coprire le carenze di organico presenti nell’ufficio casertano. Annunciata anche la futura pubblicazione di un interpello nazionale finalizzato al reperimento di ulteriori figure amministrative. Tra le misure prospettate figura inoltre l’avvio di interventi straordinari per ridurre gli arretrati relativi alle iscrizioni a ruolo e alla pubblicazione delle sentenze. Nonostante il giudizio positivo sugli annunci, il Consiglio dell’Ordine sottolinea come resti centrale il nodo delle tempistiche operative. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Giudice di Pace di Caserta, il COA: “Positivo il riscontro del Ministero, ora servono tempi chiari” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento ASL Caserta revoca il bando legale: accolte le osservazioni del COA di Santa Maria Capua VetereUn successo che segna un punto a favore della trasparenza e della meritocrazia nel mondo dell'avvocatura casertana. Ordinanza balneari. Positivo riscontro di Fiba ConfercentiSì è tenuto nei giorni scorsi un incontro tar i soggetti interessati per la discussione per eventuali modifiche alla ordinanza... Temi più discussi: Alessandria, uffici del giudice di pace nel caos: le cause civili sono ferme da oltre un mese; Giudici di pace in difficoltà, dopo Afragola chiude anche Pescopagano; Mediazione e cessione del quinto: organismo nel circondario del Tribunale è sufficiente; Caos all'Ufficio del Giudice di Pace: lettera al Ministro della Giustizia. I vigili di Torino sono oltre qualsiasi tipo di giudizio. E’ solo perché non ho voglia di andare dal Giudice di pace a contestare questa porcheria palesemente falsa, utile per consentire al Comune di fare cassa. Vero assessore Porcedda? Vero comandante Mang x.com Sorpassometro ad Acquappesa, il Giudice di Pace annulla il verbaleIl Giudice di Pace di Paola, Carlo Le Pera, ha accolto l’opposizione proposta contro il Comune di Acquappesa e ha disposto l’annullamento di un verbale elevato dalla Polizia Municipale tramite ... cosenzachannel.it Cimitero di Latina, cartelle Ipogeo: nuovo stop dal Giudice di Pace: Codici arriva a nove sentenze favorevoliCartelle Ipogeo, nuova sentenza favorevole a Codici: il Giudice di Pace di Latina annulla un altro atto e condanna Agenzia delle Entrate Riscossione e Ipogeo alle spese ... latinaquotidiano.it