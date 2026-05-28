Giù il lungomuro di Ostia e addio a metà degli ombrelloni Il piano di utilizzo degli arenili incassa due storici sì

Sono stati abbattuti alcuni tratti del lungomuro di Ostia e rimosse molte strutture sulla spiaggia, tra cui ombrelloni sotto il pontile e a metà dell’area. Il piano di utilizzo degli arenili è stato approvato con due voti favorevoli. Le modifiche riguardano principalmente la rimozione di cabine e altre costruzioni installate sulla spiaggia.

Addio agli ombrelloni sotto il pontile, a metà del “lungomuro” e a buona parte di cabine e altre stutture realizzate sulla spiaggia. Sono tutte trasformazioni previste nel Piano di utilizzo degli arenili: lo strumento che ridisegna il litorale romano, è alle battute finali.Il ruolino di marciaSul. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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