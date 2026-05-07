Più servizi ma attenzione all' ambiente e all' accessibilità | ecco il Piano di utilizzo degli arenili

Il nuovo Piano di utilizzo degli arenili prevede l'aumento degli stabilimenti, che passeranno da 28 a 32, con l'obiettivo di offrire più servizi ai bagnanti. Sono state pianificate anche opere di abbattimento delle barriere architettoniche per facilitare l’accesso a tutti, mentre si riserva attenzione alla tutela ambientale. Sono previste aree dedicate a eventi e sport, punti di ormeggio e strutture balneari più ampie, in grado di offrire un’offerta più articolata.

Aumento del numero degli stabilimenti, da 28 a 32; abbattimento delle barriere architettoniche per conferire la massima accessibilità alle spiagge; attenzione alla tutela dell’ambiente; aree per eventi e sport; punti di ormeggio; strutture balneari più grandi e che possono offrire più servizi.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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