A Ostia è stato presentato il nuovo Piano degli arenili, che introduce regole aggiornate per l'accesso e la gestione delle spiagge libere e degli stabilimenti balneari. Tra le novità, i varchi di ingresso alle spiagge libere verranno modificati, mentre sono stati stabiliti nuovi limiti e requisiti per gli stabilimenti balneari presenti in zona. La normativa entrerà in vigore nelle prossime settimane, con dettagli che saranno comunicati ai cittadini.

? Domande chiave Come cambieranno i nuovi varchi per accedere alle spiagge libere?. Quali sono i nuovi vincoli per gli stabilimenti balneari di Ostia?. Chi dovrà approvare definitivamente il piano dopo il voto comunale?. Perché i nuovi bandi pluriennali cambieranno la gestione delle concessioni?.? In Breve Piano su 16,8 km con 50 concessioni e 31 spiagge pubbliche.. Oltre 30 varchi da 3 metri ogni 300 metri per l'accessibilità.. L'assessore Veloccia coordina il piano insieme alla conferenza dei servizi istituzionali.. Bandi pluriennali per superare le attese ventennali e le proroghe annuali.. La giunta Gualtieri ha firmato il Piano di utilizzo degli arenili, ponendo fine a un’attesa durata vent’anni per la gestione del litorale romano e per le spiagge di Ostia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ostia, arriva il nuovo Piano degli arenili: regole per le spiagge

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