Una piattaforma permette di pianificare gite e festival senza traffico o code. Consente di prenotare esperienze, evitare ingorghi autostradali e trovare parcheggio facilmente. Offre anche opzioni di condivisione del viaggio tra amici, riducendo il problema della guida al ritorno. La piattaforma si integra con servizi di mobilità, facilitando la gestione delle uscite fuori porta e degli eventi senza stress. È disponibile online e si rivolge a chi desidera organizzare uscite senza inconvenienti di traffico o logistica.

ARTICOLO IN COLLABORAZIONE CON DISCOVERA Evitare le code in autostrada la domenica sera, non girare mezz’ora intorno a un parco divertimenti in cerca di parcheggio, andare a un festival con gli amici senza dover stabilire chi guiderà al ritorno. La gita fuori porta, quella che per anni ha significato soprattutto auto, traffico e organizzazione fai-da-te, sta cambiando forma. Non sparisce il desiderio di partire per un giorno, anzi: cresce. Ma si cerca un modo più semplice, più comodo, meno dispersivo per farlo. È dentro questa trasformazione che si inserisce Discovera, piattaforma di mobilità esperienziale che unisce in un solo acquisto trasporto e attività: museo, lago, parco divertimento, festival, evento sportivo, giornata outdoor, visita culturale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Gite fuori porta e festival senza traffico: come funziona Discovera, la piattaforma che unisce viaggio ed esperienza

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