La giornata di Pasquetta prende il suo nome dalla festa dell’angelo, una ricorrenza religiosa che celebra la manifestazione dell’angelo annunciato a Maria. Nel corso degli anni, questa data si è trasformata in un giorno di gite fuori porta e celebrazioni familiari, segnando un passaggio tra il rito sacro e il tempo libero. La tradizione di trascorrere questa giornata all’aria aperta si è diffusa in molte regioni italiane, diventando un momento di ritrovo collettivo.

All’indomani della Pasqua, quando le tavole sono ancora imbandite e le città iniziano a svuotarsi, torna puntuale uno dei giorni più amati dagli italiani: il Lunedì dell’Angelo. Tra memoria religiosa e consuetudini popolari, la Pasquetta è una ricorrenza capace di raccontare molto più di una semplice giornata festiva. Si stima che fra Pasqua e Pasquetta siano oltre 9 milioni di italiani in viaggio, con una forte preferenza per il turismo di prossimità (85% resta in Italia) nonostante rincari e tensioni. Il significato più profondo del Lunedì dell’Angelo affonda le sue radici nei racconti evangelici. I quattro Vangeli canonici descrivono, infatti, con sfumature diverse, l’arrivo delle donne al sepolcro di Gesù e la scoperta della sua resurrezione. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Pasquetta: come nasce il lunedì che unisce sacro e gite fuori porta

Speciale Pasqua e Pasquetta tra eventi a Livorno, musei aperti e gite fuori portaCosa fare e come trascorrere Pasqua e Pasquetta? C'è chi preferisce stare in famiglia, chi andare fuori città per la classica gita e chi immergersi...

Meteo Pasqua e Pasquetta 2026, addio gite fuori porta? Previsti venti freddi e piogge improvvise in gran parte d’ItaliaLe festività pasquali del 2026 si preannunciano ben lontane dall’immagine classica di tepore primaverile e sole che accompagna tradizionalmente le...

Temi più discussi: Nessuna idea su cosa fare a Pasqua con i bambini? Queste sono 10 belle idee nella natura; A Milano farà caldo (quasi) come in estate: ecco cosa succederà; Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia; Pasquetta a Firenze, è il giorno del picnic più grande d’Italia. Appuntamento al Visarno: regole e orari.

Pasquetta 2026, perché festeggiamo il «Lunedì dell’Angelo» e come nasce la tradizione della «gita fuori porta»In questa data si ricorda l’incontro dell’Angelo con le donne giunte al sepolcro dove Gesù era stato seppellito dopo la Crocifissione ... corriere.it

Pasquetta, il significato e le tradizioniPasquetta. Il giorno successivo a Pasqua è anche detto lunedì dell’angelo o in albis. Pasquetta, il significato Pasquetta assume anche il nome di lunedì dell’angelo o in albis. Si fa riferimento al Va ... mediterranews.org

Buon lunedì di Pasquetta Torino! Foto di Valerio Minato facebook

La Fondazione Magnani-Rocca è aperta anche il lunedì di Pasquetta con “Il SIMBOLISMO in Italia” x.com