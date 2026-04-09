Con l’arrivo della primavera, la Toscana si prepara a ospitare sette sagre dedicate alle specialità locali, offrendo occasioni di svago e di scoperta delle tradizioni culinarie della regione. In queste manifestazioni, vengono proposti piatti tipici e prodotti artigianali, attirando visitatori da diverse zone. Le sagre si svolgono in diverse località, dando modo a chi si sposta di vivere esperienze autentiche tra musica, tradizioni e sapori.

Firenze, 9 aprile 2026 – Con il sole e le miti temperature che scaldano la Toscana, torna puntuale l’appuntamento con i sapori autentici del territorio per un weekend all'insegna del gusto. Da nord a sud della regione, le sagre offrono un menù ricchissimo: si va dal prestigio del tartufo marzuolo alla tradizione dei tortelli mugellani. Non mancano le carni alla brace, i fritti misti e le tipicità locali come le frittelle e lo storico Ciambellino Che dunque cerchiate un pranzo nel verde o una cena in un borgo medievale, ecco la guida delle sagre nel weekend in Toscana. Tartufo protagonista alle Sieci. Alle Sieci, frazione di Pontassieve, protagonista è il tartufo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gite fuori porta e piatti tipici: 7 sagre da non perdere in Toscana

Gite fuori porta: tre luoghi da non perdere per una giornata sulla neve a due passi da NovaraLa montagna è una delle mete preferite dai novaresi nel periodo invernale: non solo per sciare e per degustare ottimi piatti tradizionali, ma anche...

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Cosa fare a Pasquetta a Roma Non solo scampagnate, gite fuori porta ma mostre e parchi. La Capitale e la sue attrazioni x.com