Valgren ha vinto la tappa ad Andalo, mentre Vingegaard mantiene la Maglia Rosa. Leknessund e Caruso completano il podio. La corsa si è svolta su strade strette e in un ambiente montano, con tratti di bosco e aria intensa. La frazione si è decisa in pochi attimi, con azioni decisive che hanno segnato il risultato finale.

Strade strette, boschi fitti e l’aria di montagna che brucia i polmoni: ad Andalo la corsa si è ristretta a pochi gesti netti, quelli che decidono una tappa e lasciano un’eco lunga nel Giro. Il Giro d’Italia ha trovato oggi una scena perfetta ad Andalo. Salite nervose, continui rilanci, gruppi che si spezzano e si ricompongono. È stata una tappa per corridori lucidi, più che per chi spinge soltanto forte. Lo si è capito dall’andirivieni delle fughe, tante e testarde, e dallo sguardo di chi, davanti, misurava ogni pedalata. Il punto centrale arriva tardi, quasi di colpo. Michael Valgren ha scelto il momento giusto e ha portato a casa il traguardo di Andalo con un’azione pulita, da corridore esperto. 🔗 Leggi su Tvplay.it

© Tvplay.it - Giro d’Italia: Trionfo di Valgren ad Andalo, Vingegaard mantiene la Maglia Rosa. Leknessund e Caruso completano il podio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

IL MIRACOLO DI VALGREN! Ma certe squadre sono IMBARAZZANTI | Giro d'Italia 2026 Tappa 16

Notizie e thread social correlati

Valgren vince ad Andalo, Vingegaard resta in maglia rosa al Giro d’ItaliaIl ciclista danese della EF Education-EasyPost ha vinto in solitaria la diciassettesima tappa del Giro d’Italia, corsa ad Andalo.

LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Valgren vince ad Andalo, secondo posto per Leknessund e terzo per CarusoDurante la tappa di oggi del Giro d’Italia 2026, Valgren ha tagliato per primo il traguardo ad Andalo, seguito da Leknessund e Caruso.

Temi più discussi: Il segreto dietro al trionfo di Valgren? Un Pokémon verde: L'hanno fatto i miei figli, funziona!; Giro d’Italia 2026, Michael Valgren in trionfo: Per me significa tantissimo. Oggi ho corso con intelligenza. L’esultanza? Un portafortuna Pokémon dei miei figli; Jonas Vingegaard: Sarei felicissimo di vedere Piganzoli in maglia bianca a Roma; La rinascita di Valgren ora è completa, attacco micidiale per prendersi Andalo. Vingegaard padrone in rosa.

Valgren da manuale Che trionfo del danese Segui il #GirodItalia su #DAZN tramite i canali #Eurosport x.com

Jonas Vingegaard: Sarei felicissimo di vedere Piganzoli in maglia bianca a RomaIl danese Michael Valgren trionfa nella diciassettesima tappa del Giro d'Italia, Cassano d'Adda-Andalo. Il suo connazionale Jonas Vongegaard vive una ... oasport.it

Valgren trionfa nella 17ª tappa del Giro con un attacco decisivoLa tappa ha preso vita fin dai primi chilometri con una fuga numerosa, composta da Niklas Larsen, Jan Christen, Rémi Cavagna, Michael Valgren, Alessandro Tonelli, Manuele Tarozzi e Andreas Leknessund, ... it.blastingnews.com