Valgren vince ad Andalo Vingegaard resta in maglia rosa al Giro d’Italia

Da sportface.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il ciclista danese della EF Education-EasyPost ha vinto in solitaria la diciassettesima tappa del Giro d’Italia, corsa ad Andalo. Sul traguardo, ha preceduto il norvegese Leknessund e l’italiano Caruso. Il portacolori della squadra si è staccato negli ultimi chilometri, arrivando con un vantaggio considerevole sugli inseguitori. Il britannico Vingegaard mantiene la maglia rosa, senza subire variazioni in classifica generale.

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Il danese della EF Education-EasyPost conquista in solitaria la diciassettesima tappa del Giro d’Italia 2026 davanti a Leknessund e Caruso. Jonas Vingegaard controlla senza problemi e conserva il primato in classifica generale. Il Michael Valgren torna a sorridere al Giro d’Italia 2026 conquistando la diciassettesima tappa, la Cassano d’Adda-Andalo di 202 chilometri. Il corridore danese della EF Education-EasyPost ha piazzato l’attacco decisivo nel finale dopo essere entrato nella maxi fuga di giornata composta da ventinove uomini. Valgren ha preceduto sul traguardo il norvegese Andreas Leknessund della Uno-X Mobility e l’azzurro Damiano Caruso, autore di una grande prova che gli permette di risalire fino al nono posto della classifica generale. 🔗 Leggi su Sportface.it

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