LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Valgren vince ad Andalo secondo posto per Leknessund e terzo per Caruso

Notizia in breve

Durante la tappa di oggi del Giro d’Italia 2026, Valgren ha tagliato per primo il traguardo ad Andalo, seguito da Leknessund e Caruso. Il gruppo principale è arrivato circa cinque minuti e trenta secondi dopo. La classifica generale viene aggiornata di conseguenza. La corsa è proseguita senza incidenti segnalati fino alla conclusione.