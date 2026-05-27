LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Valgren vince ad Andalo secondo posto per Leknessund e terzo per Caruso
Durante la tappa di oggi del Giro d’Italia 2026, Valgren ha tagliato per primo il traguardo ad Andalo, seguito da Leknessund e Caruso. Il gruppo principale è arrivato circa cinque minuti e trenta secondi dopo. La classifica generale viene aggiornata di conseguenza. La corsa è proseguita senza incidenti segnalati fino alla conclusione.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 17.20 Anche il gruppo è arrivato al traguardo, ritardo intorno ai 5’30”. 17.17 Ecco la top ten di tappa: 1 VALGREN Michael EF Education – EasyPost 4:41:33 2 LEKNESSUND Andreas Uno-X Mobility 0:03 3 CARUSO Damiano Bahrain – Victorious 0:06 4 VLASOV Aleksandr Red Bull – BORA – hansgrohe 0:06 5 RUBIO Einer Movistar Team 0:06 6 ARRIETA Igor UAE Team Emirates – XRG 0:14 7 GAROFOLI Gianmarco Soudal Quick-Step 0:52 8 DE LA CRUZ David Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 1:08 9 NARVÁEZ Jhonatan UAE Team Emirates – XRG 1:44 10 DONOVAN Mark Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 1:44 17. 🔗 Leggi su Oasport.it
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