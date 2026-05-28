Giro d' Italia tappa 18 | Magnier vince in volata gli highlights

Notizia in breve

Paul Magnier, 22 anni, ha vinto in volata la diciottesima tappa del Giro d'Italia, da Fai della Paganella a Pieve di Soligo. Al secondo posto si è classificato Zambanini, seguito da Johnny Milan. La gara si è conclusa con un arrivo compatto, dopo circa 176 km. La vittoria in volata ha visto Magnier precedere gli altri due ciclisti nell’ultimo tratto.