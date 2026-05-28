Giro d' Italia tappa 18 | Magnier vince in volata gli highlights
Paul Magnier, 22 anni, ha vinto in volata la diciottesima tappa del Giro d'Italia, da Fai della Paganella a Pieve di Soligo. Al secondo posto si è classificato Zambanini, seguito da Johnny Milan. La gara si è conclusa con un arrivo compatto, dopo circa 176 km. La vittoria in volata ha visto Magnier precedere gli altri due ciclisti nell’ultimo tratto.
Il 22enne Paul Magnier chiude la diciottesima tappa del Giro d'Italia (Fai della Paganella-Pieve di Soligo) davanti a Zambanini e Johnny Milan: guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Giro d'Italia, Paul Magnier vince la tappa 18: la premiazione a Pieve di Soligo
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