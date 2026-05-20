Giro d' Italia tappa 11 | vince Narvaez in volata gli highlights

Da gazzetta.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella tappa 11 del Giro d'Italia, Jhonatan Narvaez ha vinto in volata davanti a Enric Mas dopo aver trascorso 70 km in fuga. La corsa si è svolta tra le strade tortuose della Toscana e della Liguria, con un duello prolungato tra i due lungo il percorso. La gara si è conclusa con la vittoria dello scalatore colombiano, che ha sbaragliato lo spagnolo nel finale. La tappa ha visto anche altri attacchi e cambi di ritmo lungo il tracciato.

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Jhonatan Narvaez batte lo spagnolo Enric Mas dopo 70 km di fuga e un lungo duello sulle strade tortuose tra Toscana e Liguria. Terzo successo in questo Giro per l’ecuadoriano della Uae Emirates. Tanti italiani in top10 e nessuna scintilla tra i big: Eulalio conserva la maglia rosa. Guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Giro d'Italia, tappa 11: vince Narvaez in volata, gli highlights
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GIRO D'ITALIA 2026 TAPPA 11° CHIAVARI. VINCE JHONATAN NARVAEZ. TERZO VITTORIA AL GIRO.

Video GIRO D'ITALIA 2026 TAPPA 11° CHIAVARI. VINCE JHONATAN NARVAEZ. TERZO VITTORIA AL GIRO.

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