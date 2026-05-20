Giro d' Italia tappa 11 | vince Narvaez in volata gli highlights

Nella tappa 11 del Giro d'Italia, Jhonatan Narvaez ha vinto in volata davanti a Enric Mas dopo aver trascorso 70 km in fuga. La corsa si è svolta tra le strade tortuose della Toscana e della Liguria, con un duello prolungato tra i due lungo il percorso. La gara si è conclusa con la vittoria dello scalatore colombiano, che ha sbaragliato lo spagnolo nel finale. La tappa ha visto anche altri attacchi e cambi di ritmo lungo il tracciato.

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