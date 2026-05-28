Giro d’Italia oggi 18esima tappa | orario percorso e dove vederla
Oggi si corre la 18esima tappa del Giro d’Italia, con partenza da Fai della Paganella e arrivo a Pieve di Soligo. La frazione copre 171 chilometri. La corsa si svolge giovedì 28 maggio e la tappa è la penultima di questa edizione. La gara può essere seguita in diretta su canali dedicati, con aggiornamenti disponibili online.
(Adnkronos) – Torna il Giro d'Italia con la 18esima tappa. Oggi, giovedì 28 maggio, tocca alla frazione numero 18 della Corsa rosa: si ricomincia con i 171 chilometri della Fai della Paganella-Pieve di Soligo. Una tappa che potrebbe fare selezione e dunque da attenzionare in ottica di uomini di classifica. In maglia rosa c'è sempre. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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