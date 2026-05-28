Giro d’Italia oggi 18esima tappa | orario percorso e dove vederla

Da webmagazine24.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Oggi si corre la 18esima tappa del Giro d’Italia, con partenza da Fai della Paganella e arrivo a Pieve di Soligo. La frazione copre 171 chilometri. La corsa si svolge giovedì 28 maggio e la tappa è la penultima di questa edizione. La gara può essere seguita in diretta su canali dedicati, con aggiornamenti disponibili online.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

(Adnkronos) – Torna il Giro d'Italia con la 18esima tappa. Oggi, giovedì 28 maggio, tocca alla frazione numero 18 della Corsa rosa: si ricomincia con i 171 chilometri della Fai della Paganella-Pieve di Soligo. Una tappa che potrebbe fare selezione e dunque da attenzionare in ottica di uomini di classifica. In maglia rosa c'è sempre. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Pace, Heat & an Emotional Comeback Win | Giro d'Italia 2026 | THEMOVE+

Video Pace, Heat & an Emotional Comeback Win | Giro d'Italia 2026 | THEMOVE+

Notizie e thread social correlati

Giro d’Italia, oggi tappa 4: orario, percorso e dove vederlaOggi si svolge la quarta tappa del Giro d’Italia, con partenza e arrivo in Italia dopo le tappe in Bulgaria.

Giro d’Italia, oggi tappa 5: orario, percorso e dove vederlaOggi si svolge la quinta tappa del Giro d'Italia, con partenza in Calabria e arrivo in Basilicata.

Temi più discussi: Il Giro d’Italia passa in Trentino; Giro d'Italia 2026 oggi · Tappa 18: Percorso, orari, altimetria 28 maggio, dove vedere | Ciclismo; Giro d'Italia 2026, oggi la Tappa 17: percorso, favoriti e dove vederla in TV; Giro d’Italia 2026, Tappa 16: percorso, favoriti e dove vederla in TV.

giro d italia oggiGiro d'Italia 2026, la tappa di oggi: Fai della Paganella - Pieve di Soligo. Giornata insidiosa per i velocistiPercorso, altimetria, difficoltà, salite e orari di passaggio della 18.a tappa del Giro d'Italia 2026: Fai della Paganella - Pieve di Soligo ... sport.virgilio.it

giro d italia oggiGiro d’Italia, 17ª tappa Cassano d’Adda-Andalo: Splendido Valgren, anticipa i fuggitivi. La classifica generale aggiornataIn diretta il Giro d'Italia, oggi la 17° tappa da Cassano d'Adda ad Andalo: si parte alle ore 12:10, arrivo previsto alle 17:00 ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web