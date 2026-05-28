Giro d’Italia oggi 18esima tappa | orario percorso e dove vederla

Notizia in breve

Oggi si corre la 18esima tappa del Giro d’Italia, con partenza da Fai della Paganella e arrivo a Pieve di Soligo. La frazione copre 171 chilometri. La corsa si svolge giovedì 28 maggio e la tappa è la penultima di questa edizione. La gara può essere seguita in diretta su canali dedicati, con aggiornamenti disponibili online.