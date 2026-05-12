Giro d’Italia oggi tappa 4 | orario percorso e dove vederla

Oggi si svolge la quarta tappa del Giro d’Italia, con partenza e arrivo in Italia dopo le tappe in Bulgaria. La corsa attraversa diversi territori italiani, con un percorso che si snoda lungo strade e colline del paese. L’evento è visibile in diretta televisiva e online, offrendo agli appassionati la possibilità di seguire passo dopo passo l’andamento della gara. La tappa rappresenta il primo passaggio della corsa nel territorio nazionale dopo le tappe estere.

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