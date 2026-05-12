Giro d’Italia oggi tappa 4 | orario percorso e dove vederla
Oggi si svolge la quarta tappa del Giro d’Italia, con partenza e arrivo in Italia dopo le tappe in Bulgaria. La corsa attraversa diversi territori italiani, con un percorso che si snoda lungo strade e colline del paese. L’evento è visibile in diretta televisiva e online, offrendo agli appassionati la possibilità di seguire passo dopo passo l’andamento della gara. La tappa rappresenta il primo passaggio della corsa nel territorio nazionale dopo le tappe estere.
(Adnkronos) – Dopo lo show bulgaro, il Giro d'Italia comincia a far girare le ruote in Italia con la 'prima' tappa nella penisola. Oggi, martedì 12 maggio, si corre la Catanzaro-Cosenza, di 138 km. Una tappa breve e veloce, con una lunga salita intermedia sebbene non impegnativa. Partenza da Catanzaro per raggiungere Lamezia Terme senza. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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