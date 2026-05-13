Giro d’Italia oggi tappa 5 | orario percorso e dove vederla

Oggi si svolge la quinta tappa del Giro d'Italia, con partenza in Calabria e arrivo in Basilicata. La corsa attraversa diverse località lungo il percorso, che si presenta impegnativo e ricco di salite. L'evento è visibile in diretta su alcuni canali televisivi e piattaforme online, con aggiornamenti disponibili anche sui social media delle organizzazioni coinvolte. La tappa si svolge nel mezzo di una gara che coinvolge numerosi ciclisti professionisti.

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(Adnkronos) – Torna il Giro d'Italia con la tappa 5. Oggi, mercoledì 13 maggio, si corre la quinta frazione della Corsa Rosa: dalla Calabria ci si sposta in Basilicata per un’altra tappa insidiosa e dalle difficili previsioni. Da Praia a Mare a Potenza per 203 chilometri, in un percorso con poca pianura e la dura. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Tony Comiti : Un témoignage rare sur les coulisses du Cartel. Notizie correlate Giro d’Italia, oggi tappa 4: orario, percorso e dove vederla(Adnkronos) – Dopo lo show bulgaro, il Giro d'Italia comincia a far girare le ruote in Italia con la 'prima' tappa nella penisola. Leggi anche: Giro d’Italia, oggi terza tappa: orario, percorso e dove vederla in tv (in chiaro) Temi più discussi: Giro d'Italia 2026: Risultati di tappa, classifica generale e maglie · LIVE | Ciclismo su strada; Giro d'Italia, oggi tappa 4: orario, percorso, dove vederla in tv e streaming; Giro d’Italia 2026, Tappa 4: percorso, favoriti e dove vederla in TV; Giro d'Italia 2026, 5^ tappa da Praia a Mare a Potenza: il percorso. Giro d’Italia 2026, Jonas Vingegaard non riesce a prendere abbuoni al Red Bull KM: Un peccato, ma la cosa più importante oggi era tagliare il traguardo in sicurezza x.com Ho conteggiato i corridori con il maggior numero di podi complessivamente negli eventi di Cronometro Individuale più importanti dal 2012 a oggi (Giro d'Italia ??, Tour De France ??, Vuelta a España ??, Campionati del Mondo , Olimpiadi) reddit Giro d'Italia 2026, 5^ tappa da Praia a Mare a Potenza: percorso e orariIl Giro d'Italia 2026 prosegue oggi con la quinta tappa, da Praia a Mare a Potenza. Il percorso, lungo 203 chilometri e con un dislivello di 4.100 metri, porta i ciclisti dalla Calabria alla Basilicat ... tg24.sky.it Giro d’Italia 2026 oggi la 5ª tappa Praia a Mare-Potenza: percorso, dove vederla in diretta e streaming e favoritiQuinta tappa del Giro d'Italia 2026, Praia a Mare-Potenza, di 203km, la prima di montagna con tanti saliscendi e un GPM di 2a categoria ... fanpage.it