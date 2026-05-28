Paul Magnier ha vinto la 18ª tappa del Giro d’Italia, ottenendo il suo terzo successo in questa edizione. Jonas Vingegaard mantiene la leadership in classifica generale e indossa ancora la maglia rosa. La tappa si è conclusa con la vittoria di Magnier, che ha tagliato il traguardo in prima posizione. Vingegaard conserva il vantaggio in classifica generale, rimanendo in testa alla corsa.

Paul Magnier conquista la 18ª tappa del Giro d’Italia e firma il terzo successo personale in questa edizione. Il corridore francese si è imposto nella frazione da Fai della Paganella a Pieve di Soligo, battendo in una volata gli italiani Edoardo Zambanini e Jonathan Milan. Una vittoria che permette a Magnier di consolidare anche la maglia ciclamino della classifica a punti. Nel finale il muro di Ca’ del Poggio non ha fatto selezione. L’unico vero scatto è stato quello di Afonso Eulalio, ripreso però poco prima dell’arrivo. Il portoghese resta in maglia bianca Conad, davanti a Davide Piganzoli e Mathys Rondel. Nessuna novità invece nella classifica generale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Giro d'Italia, Magnier vince ancora: Vingegaard resta saldo in maglia rosa

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Giro d'Italia, Paul Magnier vince la tappa 18: la premiazione a Pieve di Soligo

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