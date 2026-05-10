Giro d’Italia Magnier vince terza tappa a Sofia Silva resta in maglia rosa

Nella terza tappa del Giro d'Italia 2026, disputata oggi, un ciclista ha tagliato per primo il traguardo a Sofia. La corsa si è conclusa con questa vittoria, mentre il portacolori che indossa attualmente la maglia rosa ha mantenuto la prima posizione in classifica generale. La gara ha visto diversi tentativi di fuga e un finale emozionante, con il vincitore che ha conquistato il successo in volata.

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(Adnkronos) – Paul Magnier vince la terza tappa del Giro d'Italia 2026. Oggi, domenica 10 maggio, il ciclista francese ha trovato il suo secondo successo nella corsa rosa, imponendosi in volata nella frazione che andava da Plovdiv a Sofia (175 km totali), l'ultima in Bulgaria prima del trasferimento in Italia. Il corridore transalpino della Soudal. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Giro d’Italia 2026, Magnier vince la terza tappa e Silva resta in rosaSecondo successo in questa edizione del Giro d’Italia per Paul Magnier, che ha vinto in volata la terza tappa della corsa rosa, la frazione... Magnier vince la 3^ tappa al Giro, Silva resta in rosaSOFIA (BULGARIA) - Paul Magnier beffa Jonathan Milan nella terza tappa del Giro d'Italia 2026, la Plovdiv-Sofia di 175 km. Argomenti più discussi: Giro d'Italia, brutta caduta prima della volata: gruppo bloccato. A Burgos vince Magnier: è la prima maglia rosa; Brutta caduta di massa nello sprint che manda in rosa Magnier; Risultati Giro 2026, Tappa di oggi: Ordine d'arrivo 8 maggio, classifica generale e maglie aggiornate · Ciclismo; A Burgas fa festa Paul Magnier: è francese la prima Maglia Rosa.