Fredrik Dversnes Lavik ha vinto in volata la 15esima tappa del Giro d’Italia, corsa tra Voghera e Milano di 157 chilometri. Lavik ha preso il comando durante una fuga da lontano e ha resistito all’arrivo. Il corridore ha battuto gli avversari nella volata finale, conquistando la vittoria. Il leader della classifica generale, invece, è rimasto invariato, con il portatore della maglia rosa ancora in testa.

Fredrik Dversnes Lavik vince in volata la 15esima tappa del Giro d’Italia 2026, la Voghera-Milano di 157 chilometri, coronando una inattesa fuga da lontano. Niente arrivo di gruppo, il 29enne corridore norvegese ha beffato gli italiani Mirco Maestri (Team Polti VisitMalta) e Martin Marcellusi (Bardiani Csf) nella volata a quattro, sorpresi anche i velocisti che non sono riusciti a ricucire lo strappo. Quella odierna è stata frazione sostanzialmente piatta e segnata dalla fuga di giornata partita dopo pochi chilometri. Marcellusi, Lavik, Maestri e Mattia Bais (Team Polti VisitMalta) hanno dettato il ritmo in testa, ma non hanno mai guadagnato oltre i 2'30». 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Giro d'Italia: Lavik vince a Milano, Vingegaard resta in maglia rosa

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