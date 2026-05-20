Giro d' Italia 2026 tappa 11 | Narvaez cala il tris Ordine d' arrivo e classifica generale

Il Giro d'Italia 2026 prosegue con la tappa 11, partita e arrivata a Chiavari il 20 maggio. Durante la corsa, un gruppo di fuggitivi ha mantenuto un vantaggio consistente fino all'arrivo. Tra gli atleti in fuga, Jhonatan Narvaez ha concluso primo, ottenendo la sua terza vittoria di tappa in questa edizione, dopo aver già vinto a Cosenza e a Fermo. La classifica generale viene aggiornata con i risultati di questa frazione, mentre i corridori proseguono nel loro percorso verso le prossime tappe.

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