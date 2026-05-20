Giro d' Italia 2026 tappa 11 | Narvaez cala il tris Ordine d' arrivo e classifica generale
Il Giro d'Italia 2026 prosegue con la tappa 11, partita e arrivata a Chiavari il 20 maggio. Durante la corsa, un gruppo di fuggitivi ha mantenuto un vantaggio consistente fino all'arrivo. Tra gli atleti in fuga, Jhonatan Narvaez ha concluso primo, ottenendo la sua terza vittoria di tappa in questa edizione, dopo aver già vinto a Cosenza e a Fermo. La classifica generale viene aggiornata con i risultati di questa frazione, mentre i corridori proseguono nel loro percorso verso le prossime tappe.
Chiavari, 20 maggio 2026 - La tappa 11 del Giro d'Italia 2026 regala un'altra chance ai fuggitivi, tra i quali fa festa ancora uno strepitoso Jhonatan Narvaez, che sul traguardo di Chiavari cala il tris dopo i precedenti successi messi a referto a Cosenza e Fermo. La piazza d'onore spetta a Enric Mas, un nome inizialmente buono per la classifica generale ma negli ultimi giorni chiacchierato principalmente per una curiosità: aver gareggiato per giorni con la divisa della Movistar Team riservata alla formazione femminile. Parlando di squadre, fa ancora festa la UAE Team Emirates-XRG, al quarto successo nonostante una rosa ridotta fin dalla tappa 2 in appena 5 unità. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
GIRO D'ITALIA 2026 - IMBATTABLE ! Jhonatan Narvaez décroche une TROISIÈME VICTOIRE sur l'étape 11
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