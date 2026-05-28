Paul Magnier ha vinto la diciottesima tappa del Giro d’Italia, da Fai della Paganella a Pieve di Soligo, lunga 171 chilometri. Il corridore ha tagliato il traguardo con un distacco di pochi secondi dal secondo classificato. Sul podio, al terzo posto, si è piazzato un altro ciclista. La tappa si è conclusa con una fuga di diversi corridori che hanno tentato di arrivare in solitaria. La corsa continua con la prossima tappa prevista tra due giorni.

Paul Magnier si aggiudica la diciottesima tappa del Giro d’Italia 2026, la Fai della Paganella-Pieve di Soligo di 171 chilometri. Il velocista della Soudal Quick-Step ha preceduto allo sprint Edoardo Zambanini della Bahrain Victorious e Jonathan Milan della Lidl-Trek. La frazione è stata caratterizzata da una lunga fuga nata nelle prime battute con Mattia Bais, Andrea Mifsud, James Shaw e Jonas Geens. Il gruppo della maglia rosa ha controllato senza particolari accelerazioni, mantenendo costantemente il distacco attorno ai due minuti. Attacchi nel finale e sprint decisivo Il plotone è tornato compatto a circa venti chilometri dal traguardo, anche se Geens ha provato a resistere fino al Muro di Cà del Poggio. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Giro d’Italia, Magnier conquista la 18esima tappa: Milan terzo a Pieve di Soligo

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