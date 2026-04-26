Giro di Romandia 2026 | il percorso e le tappe ai raggi X La corsa si decide a Charmey?

Il Giro di Romandia 2026 si avvicina, portando con sé un percorso che si svela dettagliatamente e le tappe principali ai raggi X. La corsa si svolge tra le montagne della regione svizzera e si conclude a Charmey, dove si decideranno le sorti della competizione. Tra le tappe di alta montagna e le cronometro, questa corsa rappresenta un momento di transizione tra le classiche europee e il Giro d’Italia, la prima grande corsa a tappe della stagione.

Nella transizione tra la parte iniziale di annata nella quale le Classiche del Nord l’hanno fatta da padrone e il Giro d’Italia, prima grande corsa a tappe del 2026, si inserisce uno degli appuntamenti immancabili del calendario internazionale. Inizia martedì 28 Aprile si conclude domenica 3 maggio il Giro di Romandia. La breve gara tappe, giunta alla settantanovesima edizione, prende il via da Villars-sur-Glâne e si conclude a Leyden dopo aver percorso 851,7 km in cinque frazioni ed un breve prologo iniziale e aver affrontato un dislivello positivo totale davvero ragguardevole, pari a 14183 metri. Per la prima volta in carriera, la rosa svizzera fa parte del programma agonistico di Tadej Poga?ar, intenzionato a estendere ulteriormente il suo già incredibile palmarès.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro di Romandia 2026: il percorso e le tappe ai raggi X. La corsa si decide a Charmey? Notizie correlate Giro dei Paesi Baschi 2026: il percorso e le tappe ai raggi X. Ad Eibar si decide la classifica generale?Nel contesto di un inizio stagione caratterizzato dalla perfetta alternanza tra le Classiche del Nord e le brevi corse a tappe che, generalmente,... Giro di Catalogna 2026: il percorso e le 7 tappe ai raggi X. Si decide tutto nel circuito di Barcellona?Le emozioni di una vibrante Milano-Sanremo sono ancora negli occhi degli appassionati ma il calendario non concede pause ed è già tempo di voltare... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Giro di Romandia 2026, 6 giorni di gara e tantissima montagna per la prima partecipazione in carriera di Tadej Poga?ar; TOUR DE ROMANDIE 2026. TANTA MONTAGNA, TANTE RINUNCE; Giro di Romandia 2026: il percorso e le tappe ai raggi X. La corsa si decide a Charmey?; Giro di Romandia 2026, la startlist provvisoria. Giro di Romandia 2026, il percorso (altimetrie e planimetrie)© SirottiIl Giro di Romandia 2026 mostra i suoi connotati definitivi. Nonostante ci fosse qualche timore ... msn.com Analisi percorso Giro di Romandia 2026: un prologo, nessuna crono e tanta montagna in un crescendo di difficoltàPercorso abbastanza tradizionale per il Giro di Romandia 2026, ma con una novità. In ... msn.com Il Giro di Romandia si preannuncia decisamente selezionato. - facebook.com facebook Analisi Percorso Giro di Romandia 2026: un prologo, nessuna crono e tanta montagna in un crescendo di difficoltà x.com