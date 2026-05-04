Giro d’Italia 2026 | il percorso e le 21 tappe ai raggi X Tutte le salite e i momenti chiave

Il Giro d’Italia 2026 prenderà il via dalla Bulgaria, con la prima tappa che si svolgerà tra Neseb?r e Burgas, coprendo una distanza di 147 chilometri. Il percorso completo comprende 21 tappe, ognuna con salite e tratti chiave ben definiti. L’organizzazione ha pubblicato i dettagli di tutte le tappe, evidenziando le varie salite e i punti di passaggio più importanti lungo il tracciato.

TAPPE GIRO D’ITALIA 2026 . Prima tappa: Neseb?r – Burgas 147 km Grande partenza dalla Bulgaria per la Corsa Rosa. Prima frazione che non prevede grosse insidie a livello altimetrico, è praticamente scontato l’arrivo in volata. Il GPM di Cape Agalina (1,1 km al 2,5%) è poco più di un cavalcavia posto solo per assegnare la maglia azzurra. Seconda tappa: Burgas – Valiko Tarnovo 221 km Si inizia a far sul serio con subito le prime difficoltà. 2348 metri di dislivello per questa seconda frazione. Dopo i primi 100 chilometri pianeggianti ecco due salite in fila: Byala Pass (7,7 chilometri al 4.6%) e Vratnik Pass (9,2 chilometri al 4%). Dopo una fase interlocutoria si va verso il Monastero di Lyaskovets, circa 3.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro d’Italia 2026: il percorso e le 21 tappe ai raggi X. Tutte le salite e i momenti chiave Notizie correlate Giro di Romandia 2026: il percorso e le tappe ai raggi X. Frazioni mosse e tanta salite nella corsa svizzeraDopo il trittico delle Ardenne, concluso ieri con una spettacolare Liegi-Bastogne-Liegi, il calendario ciclistico internazionale torna a proporre... Giro di Sardegna 2026: il percorso e le 5 tappe ai raggi X. Decisiva la penultima tappaTorna, dopo un’assenza di quindici anni, uno degli appuntamenti tradizionali del calendario ciclistico internazionale. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Giro d'Italia 2026: quando inizia · Tappa 1: Percorso, orari, altimetria 8 maggio, dove vedere | Ciclismo oggi; Guida pratica al Giro d'Italia; Giro d’Italia 2026. Tappa Paestum-Napoli; Giro d'Italia 2026, il percorso e le tappe dell'edizione numero 109. Startlist Giro d’Italia 2026: tutti i partecipanti. Forfait di Lorenzo FortunatoL'edizione numero 109 del Giro d'Italia di ciclismo su strada si correrà dall'8 al 31 maggio 2026: si partirà da Nessebar, in Bulgaria, e si arriverà a ... oasport.it Dove vedere in tv il Giro d’Italia 2026? Le alternative per lo streamingIl Giro d'Italia 2026 scatterà dalla Bulgaria venerdì 9 maggio e si concluderà a Roma domenica 31 maggio: saranno 21 le tappe in programma, con 20 ... oasport.it Si attendono novità in merito all’ultimo giro di Leclerc: il monegasco è sotto investigazione per essere uscito di pista in condizioni non sicure più volte. #MemasGP #MiamiGP #F1 #CharlesLeclerc #Ferrari - facebook.com facebook VIDEO: Highlights Tappa 5 Giro di Romandia 2026 x.com