Giro d' Italia 2026 tutti i colori di Eulalio | dopo il rosa e il bianco c' è un giallo

Notizia in breve

Afonso Eulalio ha partecipato al Giro d'Italia 2026, indossando diverse maglie di diversi colori durante la corsa. Dopo aver indossato il rosa e il bianco, ha sfoggiato anche una maglia gialla. La sua presenza nel Giro ha attirato l'attenzione, senza che siano stati annunciati dettagli ufficiali sui motivi di questi cambi di colore. Non sono stati forniti dettagli sulle tappe o sui risultati ottenuti dall’atleta durante la corsa.