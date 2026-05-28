Giro d' Italia 2026 tutti i colori di Eulalio | dopo il rosa e il bianco c' è un giallo
Afonso Eulalio ha partecipato al Giro d'Italia 2026, indossando diverse maglie di diversi colori durante la corsa. Dopo aver indossato il rosa e il bianco, ha sfoggiato anche una maglia gialla. La sua presenza nel Giro ha attirato l'attenzione, senza che siano stati annunciati dettagli ufficiali sui motivi di questi cambi di colore. Non sono stati forniti dettagli sulle tappe o sui risultati ottenuti dall’atleta durante la corsa.
Roma, 28 maggio 2026 - A tutto Afonso Eulalio, uno dei più grandi protagonisti a sorpresa del Giro d'Italia 2026. Dalla 'fuga bidone' di Potenza, nel giorno del successo di Igor Arrieta e della conquista della maglia rosa da parte del portoghese, che da Pila in poi avrebbe lasciato il simbolo del primato a Jonas Vingegaard, per un copione ben più prevedibile, vestendo invece la maglia bianca, quella riservata al miglior giovane: il corridore della Bahrain Victorious non si sta facendo mancare nulla. Neanche una caduta, un'altra dopo quella proprio della tappa 5 del finale thriller con Arrieta e, soprattutto, un cartellino giallo che ne mette in pericolo il prosieguo dell'avventura nella Corsa Rosa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Giro d'Italia 2026 Stage 13 Preview: Danger Ahead
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