Durante la quinta tappa del Giro d’Italia 2026, una gara di 203 chilometri tra Praia a Mare e Potenza, un corridore dell’UAE Team Emirates XRG ha tagliato il traguardo in prima posizione nonostante aver sbagliato strada durante la corsa. Al termine della tappa, Eulalio si è aggiudicato la maglia Rosa, con il leader della classifica generale che ha mantenuto la posizione. La corsa prosegue con diversi cambiamenti e sorprese lungo il percorso.

POTENZA – Igor Arrieta dell’UAE Team Emirates XRG ha vinto la quinta tappa del Giro d’Italia 2026, la Praia a Mare-Potenza di 203 km. Lo spagnolo ha battuto il portoghese Afonso Oliveira Eulalio (Bahrain Victorious) al termine di un finale rocambolesco. Giornata segnata dalla pioggia e da una lunga fuga partita dalla mattina. Tante emozioni nel finale con i due fuggitivi che sono caduti entrambi. Il momento clou ai -2 km dall’arrivo quando Arrieta ha sbagliato strada. Lo spagnolo a 1500 metri dal traguardo aveva 10" di ritardo da Eulalio. Sul finale, in leggera salita, è scattato a velocità doppia, superando il portoghese che però può sorridere visto che è la nuova maglia Rosa.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Giro d’Italia 2026: Arrieta vince a Potenza dopo aver sbagliato strada. Eulalio nuova maglia Rosa

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Arrivo pazzo a Potenza, Eulalio nuova maglia rosa | Ciclismo 360

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