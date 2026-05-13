Giro d’Italia 2026 Alfonso Eulalio | Io in maglia rosa? Qualcosa di pazzesco

Alfonso Eulalio ha preso il comando del Giro d’Italia 2026, diventando il nuovo leader della corsa. Il corridore, appartenente alla squadra Bahrain, ha conquistato la posizione durante una delle tappe più impegnative del percorso. La sua vittoria ha attirato l’attenzione degli appassionati, che seguono con interesse l’andamento della competizione. La maglia rosa passa ora nelle sue mani, in attesa delle prossime frazioni.

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