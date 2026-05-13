Giro d’Italia 2026 Alfonso Eulalio | Io in maglia rosa? Qualcosa di pazzesco
Alfonso Eulalio ha preso il comando del Giro d’Italia 2026, diventando il nuovo leader della corsa. Il corridore, appartenente alla squadra Bahrain, ha conquistato la posizione durante una delle tappe più impegnative del percorso. La sua vittoria ha attirato l’attenzione degli appassionati, che seguono con interesse l’andamento della competizione. La maglia rosa passa ora nelle sue mani, in attesa delle prossime frazioni.
Alfonso Eulalio è il nuovo leader del Giro d’Italia 2026. Il corridore in forza alla Bahrain – Victorious è riuscito nell’intento al termine della quinta frazione, arrivando secondo in una fuga bidone dietro l’eroico spagnolo Arrieta (UAE Team Emirates XRG) al termine di un percorso di 203 km con partenza da Praia a Mare ed arrivo a Potenza. Il lusitano si presenterà quindi al via della sesta tappa con la maglia rosa, vantando un vantaggio di a 2’’51 dallo spagnolo vincitore di oggi e di 3’34’’ su Christian Scaroni. Una volta arrivato in zona mista, il corridore ha commentato quanto fatto. “ Non so ancora cosa dire su questa maglia rosa, è...🔗 Leggi su Oasport.it
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